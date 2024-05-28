50-летняя российская актриса показала откровенное фото в ночной рубашке

50-летняя актриса Екатерина Волкова показала откровенное фото в ночной рубашке

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость на размещенном кадре позировала, сидя на полу у фортепиано. Она примерила атласную ночную рубашку молочного оттенка на тонких бретелях и с кружевными вставками. При этом наряд обнажал ноги и бедра знаменитости.

Артистка собрала волосы на затылке, оставив волнистые пряди у лица, в качестве акцента в образе выбрала красный маникюр.

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