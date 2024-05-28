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16:47, 28 мая 2024Наука и техника

Обнаружен новый способ лечения болезни Альцгеймера

Nature Neuroscience: подавление реактивных астроцитов останавливает деменцию

Фото: Ioannis Karathanasis / Pixabay

Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк, США) обнаружили новый способ потенциально замедлить или остановить прогрессирование болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Оказалось, что реактивные астроциты, участвующие в иммунных реакциях центральной нервной системы и активирующиеся в ответ на повреждение или болезнь, играют ключевую роль в формировании амилоидных бляшек — скоплений пептида бета-амилоида, считающихся одним из факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера. Астроциты контролируют расстояние между бляшками и влияют на то, как другие клетки мозга взаимодействуют с пептидами.

Астроциты мешают глиальным клеткам избавляться от амилоидов из-за активного гена Plexin-B1 (PLXNB1), что наблюдалось на примере людей с болезнью Альцгеймера на поздней стадии. Подавление гена у лабораторных мышей, склонных к развитию деменции, привело к уменьшению количества реактивных астроцитов вокруг бляшек. В результате глиальные клетки окружали бляшки отростками, что способствовало уменьшению нейровоспаления.

Авторы подчеркивают, что их открытие является значительным шагом в борьбе с болезнью Альцгеймера, но для разработки эффективных методов лечения для пациентов потребуются дополнительные исследования.

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      Александр Еникеев
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