Обнаружен новый способ лечения болезни Альцгеймера

Nature Neuroscience: подавление реактивных астроцитов останавливает деменцию

Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк, США) обнаружили новый способ потенциально замедлить или остановить прогрессирование болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Оказалось, что реактивные астроциты, участвующие в иммунных реакциях центральной нервной системы и активирующиеся в ответ на повреждение или болезнь, играют ключевую роль в формировании амилоидных бляшек — скоплений пептида бета-амилоида, считающихся одним из факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера. Астроциты контролируют расстояние между бляшками и влияют на то, как другие клетки мозга взаимодействуют с пептидами.

Астроциты мешают глиальным клеткам избавляться от амилоидов из-за активного гена Plexin-B1 (PLXNB1), что наблюдалось на примере людей с болезнью Альцгеймера на поздней стадии. Подавление гена у лабораторных мышей, склонных к развитию деменции, привело к уменьшению количества реактивных астроцитов вокруг бляшек. В результате глиальные клетки окружали бляшки отростками, что способствовало уменьшению нейровоспаления.

Авторы подчеркивают, что их открытие является значительным шагом в борьбе с болезнью Альцгеймера, но для разработки эффективных методов лечения для пациентов потребуются дополнительные исследования.