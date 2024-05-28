Беспилотники ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов России

Губернатор Гладков: беспилотники ВСУ атаковали поселок Совхозный и село Муром

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа украинский дрон сбросил взрывное устройство, при детонации которого выбило окна и посекло забор в одном частном доме. «В селе Муром Шебекинского округа в результате взрыва в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что мирные жители не пострадали.

Ранее в Минобороны России сообщили, что около 10:40 по московскому времени в Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Подробности о районе их уничтожения и последствиях на земле в ведомстве не уточнили.

Кроме того, утром 28 мая Гладков рассказал, что FPV-дрон ВСУ ударил по городу Шебекино, попав в жилой дом. В результате в строении выбило окно и посекло забор. Также повреждена машина. Пострадавших нет.