ВСУ снова атаковали Россию дронами после взрыва беспилотника в Подмосковье

Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, во вторник, 28 мая, около 10:40 по московскому времени дежурные военные уничтожили над регионом два беспилотника самолетного типа, при помощи которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на российской территории.

Вечером 27 мая силы ПВО сбили украинский дрон в подмосковной Балашихе. Местные жители сообщали, что слышали три взрыва. По словам губернатора Андрея Воробьева, обломки летательного аппарата рухнули на частный дом, а также задели двух мужчин, одного из которых госпитализировали.

Кроме того, в Минобороны сообщали, что около 21:00 над Подмосковьем сбили малоразмерный воздушный шар. Подробности о районе, где его уничтожили, и о последствиях на земле в ведомстве не уточнили.