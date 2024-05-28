Группа «Элемент» покрыла книгу заявок в ходе IPO

Сбор заявок на участие в первичном IPO «Элемента» закончится 29 мая

В ходе сделки книга заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) российского производителя микроэлектроники «Элемент» на «СПБ бирже» была покрыта в понедельник и может быть переподписана в несколько раз к концу сделки. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Повышенный интерес к сделке проявляют, в первую очередь, институциональные инвесторы. Как отмечает издание, обычно крупные заявки от розницы приходятся на последний день сбора книги. Поэтому можно смело ожидать, что книга будет переподписана в несколько раз, рассказал источник, близкий к сделке. По его словам, компания будет стремиться соблюсти баланс между розничными и институциональными инвесторами.

Период сбора заявок на участие в первичном размещении компании был установлен с 23 по 29 мая. Ориентир цены размещения в рамках IPO на СПб Бирже ПАО «Элемент» установлен на уровне 223,6-248,4 рубля за одну тысячу акций (один лот).

Этот ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании в 90-100 миллиардов рублей без учета привлеченных в рамках первичного размещения средств. В Группе «Элемент» сообщали, что размер предложения составит 15 миллиардов рублей, а в свободном обращении после IPO будет находиться более 13% акций эмитента.

Размещение на бирже будет состоять из выпущенных в рамках допэмиссии акций. Компания рассчитывает использовать привлеченные от инвесторов средства на финансирование программы развития.

Группа «Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники. В Группу входит более 30 предприятий, специализирующихся на разработке оборудования, дизайне и производстве микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В апреле «Элемент» впервые представил аудированную финансовую отчетность по международным стандартам. Чистая прибыль группы за 2023 год увеличилась на 93 процента, до 5,3 миллиарда рублей. Выручка «Элемента» выросла на 46 процентов, до 35,8 миллиарда рублей, показатель EBITDA увеличился на 68 процентов, до 8,7 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2023 году снизился до 1,3х — с 1,8х в 2022 году.