Индийская компания согласилась покупать российскую нефть за рубли

Reuters: индийская Reliance будет покупать 3 млн баррелей нефти в месяц за рубли

Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, индийская Reliance Industries, согласилась покупать российскую нефть за рубли. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Индийская компания подписала контракт с «Роснефтью» на покупку трех миллионов баррелей нефти в месяц. Оплата будет поступать через индийский банк HDFC Bank и Газпромбанк в российской валюте. Благодаря долгосрочному соглашению Reliance получит нефть Urals по скидке в три доллара от стоимости ближневосточного эталона Dubai.

Кроме того, индийская сторона будет получать сырье с низким содержанием серы (сорт ВСТО Восточная Сибирь-Тихий Океан) из российского тихоокеанского порта Козьмино. Скидка на эти грузы составит один доллар за баррель по сравнению с котировками Dubai.

Эксперты Kpler отмечают, что страна нарастила импорт нефти из РФ, несмотря на усиление санкционного давления США. По словам источников, этот фактор оказал лишь незначительное влияние на поставки. «Похоже, что даже прямые санкции не являются проблемой, особенно по мере того как российские и индийские службы морских перевозок начали выстраивать взаимодействие», — заявил руководитель аналитического отдела организации Виктор Катона.

В апреле 2024 года Индия увеличила закупку российской нефти почти на 20 процентов в месячном выражении. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики импортировали в апреле в общей сложности 1,96 миллиона баррелей сырья из РФ в сутки. Этот показатель стал рекордным с июля 2023 года, сообщило издание.

По данным Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в феврале Россия стала главным поставщиком сырья в Индию и Китай. За последний зимний месяц отечественные экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти в КНР, а в Индию — 33 процента всех иностранных поставок. По этому показателю Россия сумела опередить своих главных конкурентов — Саудовскую Аравию и Ирак.

