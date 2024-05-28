Названы эффективные средства против моли

«РГ»: зараженные молью вещи нужно вывесить на солнце или морозе

Моль может появиться в любом доме, забравшись от соседей через мусоропровод или вентиляцию. Личинки паразита можно принести с продуктами, мебелью и предметами интерьера. Как избавиться от насекомых, пишет «Российская газета» («РГ»).

В зависимости от источника пропитания моль делится на платяную и пищевую. С платяной молью можно справиться, вывесив одежду на солнце — насекомое не переносит солнечных лучей. Также моль может побороть мороз — вещи в пакетах можно поместить в морозилку, либо вывесить их зимой на балкон или во дворе. Чем плотнее ткань, тем дольше нужно вымораживать одежду. После этих процедур вещи нужно постирать.

Устранить моль поможет уборка — следует пропылесосить шкаф, вымыть полки с мылом и горячей водой, уделив особое внимание углам. Все вещи, в том числе пледы, одеяла и шторы необходимо постирать при высокой температуре.

Отпугнуть паразитов можно с помощью душистых растений — розмарина, ромашки, гвоздики, лаванды, лаврового листа или высушенной цедры апельсина. Их нужно поместить в открытую банку или тканевый мешочек. Саше стоит менять раз в месяц. Альтернативой являются таблетки с лавандовым маслом и шарики с инсектицидами. В отличие от таблеток, шарики ядовиты для личинок. Кроме того, доступны пластины с экстрактом хвои.

Эффективны в борьбе с молью аэрозоли с циперметрином и тетраметрином. Перед обработкой помещения нужно спрятать предметы личной гигиены и открыть окна. Аэрозолями нужно пройтись по одежде, внутренним стенкам шкафов, мебельной обивке, коврам и шторам. Шубу необходимо опрыскать снаружи и изнутри, а также обработать карманы и рукава. Спустя пару часов в комнате необходимо провести влажную уборку, а текстиль — выстирать.

Столкнувшись с пищевой молью, прежде всего нужно выбросить все зараженные продукты, осмотрев даже запечатанные упаковки с крупами, чаем, сухофруктами и сахаром. Стоявшие рядом с ними продукты стоит несколько дней подержать в морозилке и затем пересыпать в плотно закрывающиеся банки. Кухонные шкафы нужно пропылесосить и вымыть с мылом либо со слабым раствором уксуса. После этого полки следует обработать спреем от моли. Отпугнуть насекомых можно с помощью лаванды, лаврового листа, листьев грецкого ореха и эфирного камфорного масла. Вдобавок можно расставить клеевые ловушки с феромоном.

В целях профилактики стоит избегать больших запасов сыпучих продуктов, сухофруктов и сладостей. Покупая такие товары на базах или мелкооптовых складах, лучше проверять их на предмет наличия личинок и предварительно держать на морозе. Кухню, кладовую и шкафы следует проветривать. Просыпанные крупы и пролитые жидкости стоит сразу же убирать. В шкафах не стоит хранить грязную, в особенности вязаную одежду. Сезонные вещи рекомендуется упаковывать в пластиковые контейнеры или вакуумные пакеты. После зимы меховые изделия советуют тщательно высушить, расчесать и заранее обработать спреем от моли. Раз в пару месяцев не помешает вывесить шубу на открытый воздух. Подержанные вещи или мебель лучше сразу после приобретения отдать в химчистку, диван же стоит доверить специализированной службе. Обнаруживая несколько взрослых особей паразита, лучше сразу принимать меры — моль быстро плодится.

Ранее стало известно дешевое и эффективное средство против клопов. Это масло кровавого апельсина — как и другие эфирные масла, оно содержит органические соединения, обладающие инсектицидными свойствами.