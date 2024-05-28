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07:03, 28 мая 2024Забота о себе

Назван способ справиться с неловкой проблемой во время орального секса

Фото: Åaker / Unsplash

Секс-коуч Закари Зейн подсказал способ справиться неловкой проблемой, возникающий во время орального секса из-за щербинки между зубами. Совет коуча опубликовало издание Men's Health.

Зейн указал, что щель между передними зубами может доставлять дискомфорт при оральных ласках, так как в нее попадает слюна и часть губы. Кроме того, можно случайно нанести травму партнеру. «Однако я не думаю, что из-за щели между передними зубами надо навсегда отказываться от орального секса. Есть относительно простое решение: поговорите со своим стоматологом об устранении этого эстетического дефекта», — посоветовал Зейн.

Секс-коуч отметил, что устранение щербинки может занять довольно продолжительное время. В этот период он посоветовал обратить внимание на другие методы стимуляции во время секса, которых более двух сотен. «Кто знает, возможно, вы найдете что-то, что понравится больше, чем оральные ласки», — заключил Зейн.

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      Алиса Дмитриева
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