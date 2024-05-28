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19:54, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Прославившийся благодаря видео о кошках мужчина ответил обозвавшему его Лебедеву

Автор видео о выставке кошек Красовский ответил обозвавшему его Артемию Лебедеву
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Минска Владимир Красовский, прославившийся благодаря видео, в котором он побывал на выставке кошек и, любуясь животными, пожаловался на то, что жена не разрешает ему заводить питомца, ответил назвавшему его импотентом блогеру Артемию Лебедеву. Видео со своим комментарием он разместил в TikTok.

«Вот такие выводы можно сделать из минутного видео про кошечек. Я бездомный импотент. (...) За что редакторы Артемия Лебедева вылили на меня такое количество грязи, я не понимаю», — заявил герой ролика. Он также назвал ситуацию обратной стороной внезапно свалившейся на него известности.

Лебедев высказался о вирусном видео в своем обзоре новостей, который вышел 24 мая. Он назвал героя ролика о кошках несамостоятельным и предположил, что мужчина не владеет собственным жильем, в связи с чем «сидит на шее у кого-то». «Поскольку сам он импотент, не в состоянии ничего себе в жизни организовать, он просто ходит на шоу кошечек, для того чтобы там ими умиляться», — добавил блогер. При этом в комментариях некоторые подписчики Лебедева заступились за автора видео и раскритиковали блогера, заявив, что он «оскорбил человека на ровном месте».

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Красовский опубликовал в TikTok видео с выставки кошек 11 мая. Минчанин сказал в ролике, что жена запрещает ему заводить этих животных дома, в связи с чем он тайно посещает такие мероприятия. Видео собрало три миллиона просмотров, в комментариях пользователи платформы принялись упрашивать родных мужчины разрешить ему завести кошку. Красовский позднее сообщил, что в реальности такого запрета в его семье нет. «Не нужно делать никаких выводов о моей жизни, о моей любви к котам, к животным, к моей жене или обвинять ее в чем-либо», — попросил он. Минчанин добавил, что ролик носил шуточный характер.

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      Маргарита Щигарева
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