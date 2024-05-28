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16:45, 28 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал об отсутствии жалости у властей Украины

Путин: власти Украины не считают граждан своими и не защищают их интересы
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

У властей Украины отсутствует жалость к гражданам страны, они не считают народ своим. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин выступил с заявлением на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. Он подчеркнул, что правительство Украины не защищает интересы народа страны.

«Вот в чем проблема и трагедия Украины сегодня. Они не считают этих людей своими», — заявил президент России. Она понадеялся, что украинцы в скором времени поймут отношение к ним своих властей.

Ранее Путин высказался о продлении полномочий президента Украины и назвал легитимного правителя страны.

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