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20:51, 28 мая 2024Культура

Роберт Де Ниро назвал Трампа клоуном

Актер Роберт Де Ниро назвал экс-президента США Трампа клоуном

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Голливудский актер Роберт Де Ниро назвал экс-президента США Дональда Трампа клоуном. Об этом сообщает агентство Reuters.

Звезда фильма «Таксист» сказал, что Трамп стремится разрушить американскую демократию. Это заявление он сделал возле зала суда Нью-Йорка, где проходит судебный процесс над политиком и кандидатом в президенты от Республиканской партии США. Ранее Де Ниро также неоднократно подвергал Трампа критике.

Де Ниро, поддерживающий Демократическую партию, присутствовал на мероприятии предвыборной кампании кандидата в президенты Джо Байдена возле зала суда на Манхэттене, передает Reuters. С ним были экс-сотрудники правоохранительных органов Гарри Данн и Майкл Фаноне, которые находились в Капитолии США, когда он подвергся нападению сторонников Трампа 6 января 2021 года.

Ранее актер Кристиан Бэйл назвал президента США Дональда Трампа клоуном, который не разбирается в работе правительства.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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