Россиянин получил срок за угрозу сжечь офис оператора и вышку связи

Суд в Крыму приговорил мужчину к двум годам условно за угрозу сжечь вышку связи

В Крыму суд вынес приговор жителю Симферополя за угрозы сжечь офис местного оператора и вышку связи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Симферополец Геннадий получил два года лишения свободы условно. Криминальная история началась с того, что ему пожаловалась жена, которая в очередной раз не смогла дозвониться их сыну, проживающему в Алтайском крае. Он связался с техподдержкой и пригрозил неприятностями.

Служба безопасности оператора восприняла угрозы Геннадия серьезно и добилась привлечения его к уголовной ответственности.

24 мая сообщалось, что Советский районный суд Воронежа огласил приговор в отношении местного жителя Зацепина, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать жилые дома, если не получит 10 миллиардов долларов. Он был осужден на три года в колонии-поселении.