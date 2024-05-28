Россиянка расправилась с мужем и отказалась признать свою вину

В Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам женщину за убийство мужа

В Екатеринбурге суд приговорил к девяти годам колонии общего режима местную жительницу за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ. Она свою вину не признала. По словам осужденной, она пыталась оказать первую помощь супругу.

По версии следствия, в начале октября 2023 года подсудимая выпила. В какой-то момент между ней и ее мужем возник конфликт, в результате которого она ударила супруга кухонным ножом в шею, нанеся ему несовместимую с жизнью травму.

Ранее в Свердловской области задержали 39-летнюю россиянку, подозреваемую в расправе над супругом с помощью бутылки.