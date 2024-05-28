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23:36, 28 мая 2024Культура

Умер продюсер «Крестного отца»

Продюсер «Крестного отца» Альберт Радди умер на 95-м году жизни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Продюсер «Крестного отца» и «Малышки на миллион» Альберт Радди умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что он умер в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни.

Радди — один из девяти продюсеров, которые получали «Оскар» за лучший фильм два и более раз.

Продюсер получил «Оскар» за «Крестного отца» в 1973 году и за «Малышку на миллион» — в 2011-м. Также в его активе два «Золотых глобуса».

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      Марина Совина
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