Умер продюсер «Крестного отца»

Продюсер «Крестного отца» Альберт Радди умер на 95-м году жизни

Продюсер «Крестного отца» и «Малышки на миллион» Альберт Радди умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что он умер в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни.

Радди — один из девяти продюсеров, которые получали «Оскар» за лучший фильм два и более раз.

Продюсер получил «Оскар» за «Крестного отца» в 1973 году и за «Малышку на миллион» — в 2011-м. Также в его активе два «Золотых глобуса».