Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву

Президент России Владимир Путин преподал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому урок по конституционному праву. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).

Он пояснил, что российский лидер сделал это, когда напомнил Зеленскому о порядке продления властных полномочий в период военного положения на Украине. «Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте», — отметил журналист.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо восхитился высказыванием Путина, который сравнил лидеров стран Евросоюза с коллаборационистами. Французский депутат признал, что европейские лидеры утратили суверенитет и действуют против интересов собственных стран.