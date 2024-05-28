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14:48, 28 мая 2024Экономика

Вероятность затопления курортных городов в России оценили

Климатолог Киселев: туристам надо быть готовыми к штормам на российских курортах

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На фоне роста погодных аномалий и катаклизмов в России туристам стоит быть готовыми к штормам в курортных городах страны. Вероятность затопления городов на черноморском побережье оценил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Климатолог допускает, что летом произойдут аномальные погодные явления, но утверждать, что они точно произойдут, не может. Путешественникам эксперт посоветовал регулярно проверять прогнозы и брать с собой одежду на разную погоду.

Киселев объяснил, что природные катаклизмы в последние годы стали случаться чаще из-за глобального изменения климата. В ближайшие 10 лет количество осадков рискует увеличиться еще на 2,2 процента — а значит, вырастет и число стихийных бедствий, спрогнозировал климатолог.

«Все это потребует от человечества усилий по адаптации к меняющимся условиям, причем эти усилия должны будут учитывать специфику региона — например, засушливый он или дождливый», — заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал аномальную погоду в некоторых регионах России. Так, сильная жара обрушится на Центральный федеральный округ, север европейской части страны и Якутию. А в Приволжском федеральном округе, наоборот, прогнозируются сильные отрицательные аномалии.

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      Нина Ташевская
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