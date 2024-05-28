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17:25, 28 мая 2024Спорт

Вратарь сборной России Сафонов переходит в ПСЖ. Один из богатейших суперклубов мира предлагает ему контракт на пять лет

Вратарь сборной России Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра в ПСЖ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов прилетел в Париж. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в «Пари Сен-Жермен». Клуб предлагает ему контракт на пять лет. Если обследование пройдет успешно, трансфер будет оформлен не ранее начала трансферного окна, 1 июля.

ПСЖ связывался с руководством «Краснодара» насчет трансфера

Впервые информация о возможном переходе Сафонова появилась 22 мая. Отмечалось, что в ПСЖ россиянин рассматривается в качестве дублера основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

составит сумма сделки
20
миллионов евро

Уточнялось, что клубы согласовали детали контракта и средства будут выплачены в рассрочку.

Сафонов не подтверждал новость о трансфере в ПСЖ

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Михаил Шапаев / РИА Новости

Сам футболист не давал официальных комментариев о переходе. В разговоре со своей девушкой Мариной Кондратюк он в шутку заявил: «Да, я в Париже. Устал уже круассаны есть».

В России положительно встретили информацию о возможном трансфере Сафонова в ПСЖ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов допустил, что Сафонов сможет занять место в основном составе парижского клуба.

Если шанс появится, им надо пользоваться

Александр Филимонов

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что ПСЖ после подписания контракта с Сафоновым может отдать вратаря в аренду для практики. «Сафонову ехать нужно обязательно в ПСЖ. Потом жалеть будет, если откажется», — отметил он.

Российский тренер Сергей Ташуев также положительно оценил возможный трансфер. «Я думаю, что это очень сильный шаг вперед, в том числе и для нашего чемпионата: это пропаганда нашего футбола за рубежом», — заключил он в беседе с «Советским спортом».

Сафонов выступает за основную команду «Краснодара» с 2019 года

25-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара». В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 30 матчей, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с командой он завоевал серебряные медали чемпионата России и был признан лучшим вратарем сезона.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В составе сборной России Сафонов выступает с лета 2021 года. За это время он провел 13 матчей, в том числе сыграл на Евро-2020.

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      Дарья Коршунова
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