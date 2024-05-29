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12:55, 29 мая 2024Спорт

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» ушел из клуба

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович покинул клуб

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович покинул клуб. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Боснийский специалист ушел из команды по собственному желанию. «Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ)», — отмечается в заявлении.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых с 14 апреля 2024 года. Он сменил уволенного испанца Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в завершившемся сезоне чемпионата России.

В новом сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Изначально Слишкович должен был войти в штаб нового тренера.

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      Дарья Коршунова
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