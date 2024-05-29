Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» ушел из клуба

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович покинул клуб

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович покинул клуб. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Боснийский специалист ушел из команды по собственному желанию. «Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ)», — отмечается в заявлении.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых с 14 апреля 2024 года. Он сменил уволенного испанца Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в завершившемся сезоне чемпионата России.

В новом сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Изначально Слишкович должен был войти в штаб нового тренера.