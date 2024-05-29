Россия снова ударила по Яворовскому полигону. Там иностранные инструкторы обучают солдат ВСУ

ВС России нанесли удар по полигону с иностранными инструкторами под Львовом

Вооруженные силы (ВС) России нанесли очередной массированный удар «Кинжалами» по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Львовом в ночь на среду, 29 мая. По данным военкоров, там находились иностранные инструкторы.

Как сообщает источник, на полигоне украинские военные проходили курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки, а также получали первичные навыки управления техникой. На данный момент точное количество пораженных военных неизвестно, но речь может идти о сотне человек. По сведениям Telegram-канала «Русское оружие», жертвами могли стать порядка 300 человек.

Известно также, что Российская армия нанесла ракетные удары по аналогичным военным объектам в Дублянах и Дрогобыче в Львовской области.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Полигон недавно был отстроен заново после аналогичного удара

Яворовский полигон подвергся атаке уже не в первый раз, его только недавно отстроили заново. Во время последнего удара, предположительно, там могли находиться ранее замеченные польские, американские и французские инструкторы.

Полигон является ключевым логистическим хабом ВСУ, задействованным в переброске западной бронетехники, средств противовоздушной обороны и боекомплектов для артиллерии и зенитных ракетных комплексов в центральные и восточные регионы Украины. Известно также, что он находится близко к польской границе.

Яворовский полигон был полностью разрушен в марте 2022 года

В марте 2022 года 30 крылатых ракет ударили по полигону в Львовской области. Тогда, помимо военных стран НАТО, там расположилось большое число новобранцев ВСУ, а также участники батальонов «Айдар» и «Азов» (признаны в России террористическими и запрещены). Жертвами атаки стали до 180 наемников и десятки украинских военных.

Как сообщал наемник из Бразилии, тогда во время атаки на полигоне находились граждане Франции, Южной Кореи, США, Канады. «Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира», — уточнил он.

Еще один удар по полигону был нанесен в конце прошлого года.

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Иностранным наемникам на Украине пригрозил Путин

Накануне президент России Владимир Путин пригрозил иностранным наемникам, находящимся на территории Украины. «Если они (иностранные военные — прим. "Ленты.ру") там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил», — сказал он.

Путин отмечал, что Москва осведомлена об участии наемников из стран Запада в конфликте на Украине. Президент пояснил, что они находятся там под видом военных инструкторов. «Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть», — указал он.