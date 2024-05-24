«Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

ВС России взяли в плен офицера французского легиона в районе Клещеевки

Российские бойцы взяли в плен иностранного офицера, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его захватили в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

По информации Telegram-канала «Военное дело», военный входил в состав французского легиона. Он получил серьезное ранение, сейчас медики борются за его жизнь. «Если выживет, то станет ценным источником информации», — говорится в сообщении.

В свою очередь канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» сообщает, что ранение офицер получил не по вине российских войск. «По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло», — уточняет канал.

При этом неизвестно, является ли пленный наемником или же кадровым офицером Французского Иностранного легиона — войскового соединения, входящего в состав Сухопутных войск Франции и комплектуемого преимущественно из иностранцев.

Официального подтверждения информации о пленении иностранного офицера под Клещеевкой пока нет.

Российская армия взяла под контроль Клещеевку

В среду, 22 мая, Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы страны взяли под контроль Клещеевку. Это село находится к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и занимает господствующую высоту, позволяющую держать под огневым контролем близлежащие территории. На Украине этот населенный пункт называли «ключом к Бахмуту».

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что взятие Клещеевки приближает выполнение задачи по контролю над всей Донецкой народной республикой.

Конечно, важен каждый пункт. То, что взяли Клещеевку, не означает решения всех задач. Российские военные забирают пункты один за другим, постепенно выравнивают линию фронта, берут в клещи территории с опорными пунктами противника. Это долгая работа, а Клещеевка — только часть ДНР Виктор Литовкин военный эксперт

Российские военные, по словам Литовкина, постепенно продвигаются к Краматорску, последнему крупному городу в ДНР. В Луганской народной республике (ЛНР), как он отметил, тоже осталось всего несколько населенных пунктов.

«Так же и в харьковском направлении. Мы идем с севера Харькова — надо создавать рубеж безопасности для Белгородской области», — объяснил военный.

В США заявили об отправке французских военных на Украину

Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен утверждает, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат, по его словам, набрали из 3-го французского пехотного полка — одного из основных подразделений Иностранного легиона.

Брайен отмечает, что первая группа отправленных на Украину французских военных составляет около 100 человек. Всего в зону конфликта могут прибыть примерно полторы тысячи бойцов.

«Эти войска размещаются непосредственно в зоне горячих боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России в Донбассе. Первые 100 человек — специалисты по артиллерии и наблюдению», — сообщил он.

Эксперт также задался вопросом, какие ответные действия предпримет Россия, поскольку он уверен, что Москва не потерпит увеличения числа иностранных солдат на Украине.