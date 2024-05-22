Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

Минобороны: ВС России взяли под контроль Клещеевку в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в среду, 22 мая, в Минобороны России.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск, которым удалось взять по контроль Клещеевку, поразили личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Всего противник потерял на этом направлении порядка 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30.

Какую стратегическую важность представляет Клещеевка?

Клещеевка находится к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем близлежащие территории. На Украине этот населенный пункт называли «ключом к Бахмуту».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России этого села имеет большое значение. Там находится железнодорожная станция на линии Горловка — Артемовск. Северо-западнее населенного пункта проложена автодорога, которая связывает Артемовск с крупным городом Константиновка. Расстояние от Клещеевки до Артемовска составляет около десяти километров.

Именно здесь ВСУ пытались удержаться практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российские бойцы могут начать свободно двигаться южнее дороги к Часову Яру.

Сначала ВСУ попытались контратаковать в Клещеевке, но после бежали

В начале текущей недели ВСУ предприняли попытку контратаковать армию РФ в направлении Клещеевки. Ночью 20 мая украинские солдаты выехали на квадроциклах в направлении села, но были встречены и уничтожены вместе с техникой бойцами российской 6-й мотострелковой дивизии.

На следующий день подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ оставили свои позиции в Клещеевке. «Отступление было хаотичным, по сути, это было бегство», — подчеркнул он. По его данным, после этого российские военные начали зачистку окраин населенного пункта. Как указал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Киев перебросил силы в Часов Яр, где для противника также сложилась плохая ситуация.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Клещеевка оказалась под контролем вагнеровцев в 2023 году, но потом вновь была занята ВСУ

19 января прошлого года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Клещеевка взята под контроль вагнеровцами. В этот момент вокруг населенного пункта под Артемовском шли ожесточенные бои и «противник цеплялся за каждый метр земли». 20 мая 2023 года отряды «Вагнера» взяли под полный контроль Артемовск. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. 21 мая Минобороны России подтвердило взятие Артемовска под контроль.

В результате контрнаступления ВСУ осенью того же года Клещеевка перешла под контроль украинской армии. С тех пор за село, не прекращаясь, шли бои.