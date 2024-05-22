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16:03, 22 мая 2024Бывший СССР

Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

Полковник Кошкин: России осталось взять один крупный пункт в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Клещеевки под контроль приближает выполнение задачи по контролю над всей Донецкой народной республикой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что России осталось взять всего один крупный город.

«Конечно, важен каждый пункт. То, что взяли Клещеевку, не означает решения всех задач. Российские военные забирают пункты один за другим, постепенно выравнивают линию фронта, берут в клещи территории с опорными пунктами противника. Это долгая работа, а Клещеевка — только часть ДНР», — сказал полковник.

Российские военные, по словам Литовкина, постепенно продвигаются к Краматорску, последнему крупному городу в ДНР. В Луганской народной республике, как он отметил, тоже осталось всего несколько населенных пунктов.

«Так же и в Харьковском направлении. Мы идем с севера Харькова — надо создавать рубеж безопасности для Белгородской области», — объяснил военный.

Ранее в Минобороны сообщили, что Клещеевку взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Помимо этого, они же нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Остроого и Константиновки в ДНР.

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