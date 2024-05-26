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09:50, 26 мая 2024Бывший СССР

Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS

Лебедев: ВС РФ ударили по складу ВСУ с ATACMS в Днепропетровской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Павлограде Днепропетровской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент прилета там могли находиться американские ракеты ATACMS.

Было два удара в начале первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины

Сергей Лебедевкоординатор николаевского подполья

Подпольщик добавил, что, по сообщению сопротивления, несколько дней назад на пораженную Российской армией территорию на трех КамАЗах привезли ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS.

На данный момент результаты прилетов уточняются. Вероятно, были пострадавшие, так как к месту удара направилась машина скорой помощи, а также в небе были замечены вертолеты, которые производили эвакуацию.

В США показали карту России с зоной ударов ракетами ATACMS

В конце апреля США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Таким образом, сообщили СМИ, Киев получил порядка 100 таких ракет. Решение о передаче ATACMS принял президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Спустя месяц председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут атаковать переданные Киеву ATACMS.

Он обратился к госсекретарю страны Энтони Блинкену и призвал его разрешить ВСУ атаковать территорию РФ. По его словам, на карте размещена российская артиллерия и ракетные комплексы, которые потом используются для нанесения ударов по Украине. Маккол подчеркнул, что «украинцы не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них».

Российская армия ударила по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

Кроме того, Лебедев сообщил о ракетном ударе в ночь на 26 мая по аэродрому в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. По его словам, там украинские власти готовятся к приему американских истребителей F-16.

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Еще один из ударов, по его словам, был нанесен в направлении Староконстантиновского полигона, где, предположительно, находится западная военная техника. Там иностранные наемники производят обучение работы с техникой мобилизованных украинских солдат. Кроме того, по данным Лебедева, в районе электроподстанции произошла «очень мощная детонация», а в городе пропало электричество.

ВС России уничтожили склад ВСУ в торговом центре Харькова

Накануне силовики сообщили об уничтожении склада ВСУ в Харькове. Украинские солдаты устроили его в помещении торгового центра «Эпицентр».

«В Харькове ВСУ используют тактику живого щита — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре», — сообщил источник. Цель была успешно достигнута.

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      Анастасия Алимпиева
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