Силовики сообщили об уничтожении склада ВСУ в Харькове

Силовики: в Харькове уничтожен склад ВСУ в помещении торгового центра

В Харькове уничтожен склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в помещении торгового центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как сообщил собеседник агентства, ВСУ использовали торговый центр «Эпицентр» в качестве склада. По объекту был нанесен ракетный удар.

«В Харькове ВСУ используют тактику "живого щита" — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре», — заявили силовики. Сообщается, что в результате удара склад был уничтожен.

Ранее в Харькове второй раз за день раздались взрывы. Как заявил мэр города Игорь Терехов, удар был нанесен двумя калибруемыми авиабомбами.