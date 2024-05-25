Сикорский: США атакуют позиции России на Украине при применении ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки пригрозили России ударить по позициям Вооруженных сил РФ на Украине в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим ваши позиции на Украине обычным оружием», — рассказал он. Дипломат не указал, кто сделал данное заявление.

Мы уничтожим их все Радослав Сикорский глава МИД Польши

При этом Сикорский отметил, что считает реальной угрозу применения Москвой ядерного оружия. По его словам, если это табу будет нарушено, то такие страны, как Южная Корея и Япония, также захотят стать ядерными, что вызовет недовольство Китая и Индии.

Это не детская игра Радослав Сикорский глава МИД Польши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Сикорскому. Она предложила Польше вместо комментариев по Украине раскрыть имеющиеся у Варшавы сведения об участии США в подрыве ниток газопровода «Северный поток».

В Европе предупредили о риске глобальной войны

22 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что отправка западного военного контингента в зону конфликта на Украине приведет к мировой войне. «Одни европейские политики говорят о желании отправить своих солдат на Украину, в то время как другие фантазируют о возможности применения ядерного оружия. Любое из этих действий может привести к мировой войне. И расплачиваться за это будут те, кто находится вблизи военных действий», — сказал дипломат.

Он отметил усталость венгерских граждан от «постоянных и опасных заявлений», которые поступают от лидеров стран Европейского союза (ЕС) из-за продолжающегося конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что Будапешт «устал от попыток Запада втянуть в конфликт всю Европу и даже весь мир».

Ранее профессор Герхард Манготт указал, что страны Запада должны опасаться ответа России на разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по ее территории натовским оружием. «В худшем случае президент России Владимир Путин может отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что официальное разрешение Запада, позволяющее ВСУ атаковать Россию иностранным оружием, приведет к эскалации конфликта. В таком случае ситуация перестанет быть контролируемой, а последнее слово, которое все решит, останется за Россией и ее президентом.

Россия проводит ядерные учения

Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ракет малой дальности.

В начале мая Путин поручил провести учения ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота для отработки применения нестратегического ядерного оружия. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны. Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Ранее российский лидер заявлял о полной готовности российских стратегических ядерных сил. Все намеченные еще в 2018 году в этой сфере цели были успешно достигнуты, и ядерное оружие подготовлено к гарантированному применению, подчеркнул он.

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал ядерные учения России. Бизнесмен посчитал, что Москва начала ядерные учения, чтобы дать знак Североатлантическому альянсу не вмешиваться в ее конфликт с Киевом. «Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины», — резюмировал он.