Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 25 мая 2024Мир

Захарова отреагировала на информацию об угрозе США ударить по позициям России

Захарова призвала Польшу раскрыть данные о роли США в подрыве «Северных потоков»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Польше следует раскрыть имеющиеся у нее данные об участии США в подрыве «Северных потоков» вместо того, чтобы комментировать конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского об угрозе Вашингтона ударить по позициям России на Украине, передают «Известия».

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северного потока" и "Северного потока-2" и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала Захарова.

Ранее Сикорский в интервью британской газете The Guardian сообщил, что США пообещали России «поразить все ее позиции на Украине», если она применит ядерное оружие. Он не уточнил, кто сделал данное заявление.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ударом в случае применения ядерного оружия на Украине

      В Турции обратили внимание на изменения во внешности Зеленского

      Украина выпустила 29 снарядов Vampire по российскому региону

      Захарова отреагировала на информацию об угрозе США ударить по позициям России

      Корабли ВМФ США пострадали от качки у берегов Израиля

      Футболист «Спартака» получил перелом черепа в заключительном матче сезона

      Гидролог назвал цели открытия Киевом шлюзов на ДнепроГЭС

      Бежавшие в Венгрию украинцы заявили о неминуемой смерти из-за мобилизации

      В ДНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

      Появилось видео задержания Ники Минаж в аэропорту Амстердама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше