Захарова отреагировала на информацию об угрозе США ударить по позициям России

Захарова призвала Польшу раскрыть данные о роли США в подрыве «Северных потоков»

Польше следует раскрыть имеющиеся у нее данные об участии США в подрыве «Северных потоков» вместо того, чтобы комментировать конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского об угрозе Вашингтона ударить по позициям России на Украине, передают «Известия».

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северного потока" и "Северного потока-2" и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала Захарова.

Ранее Сикорский в интервью британской газете The Guardian сообщил, что США пообещали России «поразить все ее позиции на Украине», если она применит ядерное оружие. Он не уточнил, кто сделал данное заявление.