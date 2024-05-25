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21:34, 25 мая 2024Мир

США пригрозили России ударом в случае применения ядерного оружия на Украине

МИД Польши: США ударят по позициям РФ на Украине при применении ядерного оружия

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки пригрозили России ударить по позициям Вооруженных сил РФ на Украине в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием», — рассказал он. При этом Сикорский не указал, кто сделал данное заявление.

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Глава польского МИД добавил, что в случае, если запрет на применение ядерного оружия будет снят, несколько государств, включая Южную Корею и Японию, станут «ядерными». По его словам, это вызовет недовольство Китая.

Ранее профессор Герхард Манготт предупредил, что западные страны должны опасаться ответа России на разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по ее территории оружием НАТО. Эксперт объяснил, что официальное разрешение Запада, позволяющее ВСУ атаковать РФ иностранным оружием, приведет к эскалации конфликта.

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      Маргарита Пименова
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