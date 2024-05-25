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01:28, 25 мая 2024Россия

Путин заявил, что Россия согласна возобновить процесс урегулирования конфликта на Украине. Какие условия он назвал?

Путин: РФ согласна возобновить переговоры с Киевом при учете прежних соглашений
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей.

Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер добавил, что в расчет будет необходимо принять ситуацию, которая сложилась «на земле» по итогам боевых действий.

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29 февраля 2024

Москва выступает за переговоры с Киевом

Путин напомнил, что Москва выступает за переговоры с Киевом и никому не запрещала их вести.

Мы за переговоры. После этого, опять же по наущению и с подачи своих западных спонсоров, хозяев, [Украине] была поставлена цель добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя

Владимир Путинпрезидент России

Он отметил, что достигнутые в Стамбуле соглашения устраивали как российскую, так и украинскую сторону, однако именно Киев решил выйти из процесса мирного урегулирования конфликта.

Ранее агентство Reuters, сославшись на источники, сообщило, что Путин якобы готов к мирным переговорам по Украине, если по их результатам произойдет фиксация действующей линии фронта.

В своей публикации агентство также передало слова официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, заявившего, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, однако исключает передачу Киеву новых российских регионов.

Пресс-секретарь президента в свою очередь уточнил, что Москва не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта.

При переговорах с Украиной нужно понять, с кем подписывать документы

При возобновлении переговоров России с Украиной нужно понять легитимность киевских властей и то, с кем можно подписывать документы, пояснил Путин. Он подчеркнул, что Москва должна быть полностью уверена, что договаривается с легитимным руководством республики.

На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, конституционного суда, ну или каких-то других органов власти

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от возврата к диалогу. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам. При этом он подчеркнул, что для переговоров необходимы достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции на Украине.

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Путин высказался о легитимности Зеленского

Российский лидер заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась. По его словам, Кремль отдает себе отчет в том, что срок полномочий Зеленского истек.

Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего

Владимир Путин президент России

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с легитимностью Зеленского, отметил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий президента Украины, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным сказал, что юридической чистоты в вопросе о легитимности Зеленского «нет и быть не может» в связи с состоянием судебной системы на Украине. «Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать», — пояснил белорусский лидер.

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      Марина Совина
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