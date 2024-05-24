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18:09, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Путин: Москва готова вернуться к переговорам с Киевом исходя из договоренностей

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Россия согласна возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей. О готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что в расчет будет необходимо принять ситуацию, которая сложилась «на земле» по итогам боевых действий.

Путин также заявил, что при возобновлении переговоров Москве нужно будет понять с кем в Киеве можно подписывать документы. По его словам, Россия готова заключить соглашения только с легитимными властями.

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      Глеб Палехов
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