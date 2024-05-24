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18:15, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

Путин: при переговорах с Украиной нужно понять, с кем подписывать документы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

При возобновлении переговоров России с Украиной нужно понять легитимность киевских властей и то, с кем можно подписывать документы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями (при возобновлении переговоров с Украиной — прим. «Ленты.ру»). На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, конституционного суда, ну или каких-то других органов власти», — сказал он.

При этом российский лидер заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась. По его словам, Кремль отдает себе отчет в том, что срок полномочий Зеленского истек.

Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. По его словам, Москва готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей

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      Александр Курбатов
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