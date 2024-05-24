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19:00, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал об отношении России к переговорам с Украиной

Путин: Россия за переговоры с Украиной

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва выступает за переговоры с Киевом. Об отношении России к процессу мирного урегулирования конфликта на Украине рассказал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы никому не запрещали [вести переговоры]. Мы за переговоры. После этого, опять же по наущению и с подачи своих западных спонсоров, хозяев, [Украине] была поставлена цель добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя», — заявил президент.

Он отметил, что достигнутые в Стамбуле соглашения устраивали как российскую, так и украинскую сторону, однако именно Киев решил выйти из процесса мирного урегулирования конфликта.

Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. По его словам, Москва готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей.

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      Глеб Палехов
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