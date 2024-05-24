Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 24 мая 2024Мир

В Кремле ответили на сообщения о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Россия не готова к переговорам по текущей линии фронта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters якобы о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, передает ТАСС.

«Это не так», — заявил Песков, ответив на просьбу прокомментировать данные агентства.

Ранее агентство Reuters, сославшись на источники, сообщило, что Путин якобы готов к мирным переговорам по Украине, если по их результатам произойдет фиксация действующей линии фронта.

В своей публикации агентство также передало слова Пескова, заявившего, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, однако исключает передачу Киеву новых российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      Мужчин предупредили об опасных последствиях любви к пиву

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше