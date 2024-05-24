В Кремле ответили на сообщения о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Россия не готова к переговорам по текущей линии фронта

Россия не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters якобы о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, передает ТАСС.

«Это не так», — заявил Песков, ответив на просьбу прокомментировать данные агентства.

Ранее агентство Reuters, сославшись на источники, сообщило, что Путин якобы готов к мирным переговорам по Украине, если по их результатам произойдет фиксация действующей линии фронта.

В своей публикации агентство также передало слова Пескова, заявившего, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, однако исключает передачу Киеву новых российских регионов.