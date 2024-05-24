Лукашенко оценил легитимность Зеленского

Лукашенко заявил об отсутствии юридической чистоты в легитимности Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил легитимность украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске, передает РИА Новости.

По его словам, юридической чистоты в этом вопросе «нет и быть не может» в связи с состоянием судебной системы на Украине.

«Там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать», — пояснил Лукашенко.

24 мая во Дворце Независимости в Минске прошла официальная встреча Путина с президентом Белоруссии. Как сообщал глава республики, приоритетной темой их переговоров является вопрос безопасности.