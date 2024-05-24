Песков напомнил о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по ситуации на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом он подчеркнул, что для переговоров необходимы достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции на Украине.

«Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции», — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

«Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры», — подчеркнул российский лидер.