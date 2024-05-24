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13:19, 24 мая 2024Мир

Запад предупредили об ответе России на удары натовским оружием

Focus: Путин жестко ответит на разрешение ВСУ бить по России западным оружием

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Западные страны должны опасаться ответа России на разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по ее территории натовским оружием. О жестком ответе президента РФ Владимира Путина на такой шаг Запада указал профессор Герхард Манготт, его цитирует издание Focus.

«В худшем случае Путин может отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе», — заявил собеседник.

Он подчеркнул, что официальное разрешение Запада, позволяющее ВСУ атаковать Россию иностранным оружием, приведет к эскалации конфликта. В таком случае ситуация перестанет быть контролируемой, а последнее слово, которое все решит, останется за Россией и ее президентом.

Ранее на Украине пригрозили «случайными» атаками по России западным оружием. Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден пойти на такой шаг, если не получит официального разрешения.

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      Маргарита Миронова
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