Запад предупредили об ответе России на удары натовским оружием

Focus: Путин жестко ответит на разрешение ВСУ бить по России западным оружием

Западные страны должны опасаться ответа России на разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по ее территории натовским оружием. О жестком ответе президента РФ Владимира Путина на такой шаг Запада указал профессор Герхард Манготт, его цитирует издание Focus.

«В худшем случае Путин может отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе», — заявил собеседник.

Он подчеркнул, что официальное разрешение Запада, позволяющее ВСУ атаковать Россию иностранным оружием, приведет к эскалации конфликта. В таком случае ситуация перестанет быть контролируемой, а последнее слово, которое все решит, останется за Россией и ее президентом.

Ранее на Украине пригрозили «случайными» атаками по России западным оружием. Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден пойти на такой шаг, если не получит официального разрешения.