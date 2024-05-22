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13:32, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине пригрозили «случайными» атаками по России

Экс-глава МИД Украины Огрызко пригрозил России ударами из западного оружия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина будет вынуждена «случайно» наносить удары западным оружием по территории России, если ей не дадут официального разрешения на это. Такими атаками пригрозил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передает Telegraf.

«Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине РФ, чтобы обезопасить себя. Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — заявил он.

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Бывший министр подчеркнул, что запрет Запада на использование поставленного Киеву оружия позволяет российским военным бить по территории Украины. Он назвал такую позицию союзников Киева циничной и сравнил положение Украины с боксером, которому запретили использовать одну из рук.

Ранее запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России призвал снять секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Он также назвал данный запрет абсолютно несправедливым.

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      Александр Курбатов
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