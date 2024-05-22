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08:47, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине призвали США снять запрет на использование оружия

Литвиненко призвал США снять запрет на использование оружия для ударов по России
Александр Литвиненко

Александр Литвиненко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США следует снять запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России. К этому он призвал в беседе с Financial Times.

Литвиненко назвал запрет США на использование оружия для ударов по России абсолютно несправедливым и потребовал его отменить. По его мнению, эта мера позволит «поможет предотвратить новое наступление Москвы». По словам секретаря СНБО, Киеву было бы «выгодно», если бы администрация президента США Джо Байдена отменила это ограничение.

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При этом он согласился с оценкой, что вероятность прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя невелика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал США и Евросоюз разрешить бить западным оружием по России.

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