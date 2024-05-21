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18:41, 21 мая 2024Бывший СССР

Зеленский вновь призвал США и ЕС разрешить бить западным оружием по России

Зеленский: США и ЕС должны разрешить Украине бить западным оружием по России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США и Европейский союз (ЕС) должны разрешить Украине наносить артиллерийские удары по России с помощью западного оружия. Дать разрешение Киеву бить по российской территории Вашигнтон и ЕС в интервью для The New York Times вновь призвал президент Украины Владимир Зеленский.

«Так из-за чего же разговор о вовлечении стран НАТО в войну? Такой проблемы нет. Сбейте то, что находится в небе над Украиной и дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что для противостояния России Киеву также требуются западные самолеты и истребители.

Ранее президент Украины прокомментировал проблему окончания каденции. По словам Зеленского, его полномочия еще не истекли

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      Глеб Палехов
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