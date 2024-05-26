Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:13, 26 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по готовящемуся принять F-16 украинскому аэродрому

РИА Новости: по готовящемуся к приему F-16 аэродрому на Украине нанесли удар

Фото: Bo Amstrup / Reuters

По аэродрому в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, который украинские власти готовят к приему американских истребителей F-16, был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, на Староконстантиновском полигоне, в направлении которого также был нанесен удар, располагается западная военная техника. Там же иностранные инструкторы обучают мобилизованных граждан Украины обращению с ней. Другой удар пришелся на подстанцию, расположенную в городе Константинов, где была зафиксирована «очень мощная детонация». Населенный пункт после удара оказался обесточен, сообщил Лебедев.

Ранее в Днепропетровской области российские войска нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В подполье заявили, что на территории пораженного объекта могли находиться тактические ракеты ATACMS, переданные Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинское командование применило тактику живого щита в Харькове. ВС РФ пришлось уничтожать склад ВСУ в торговом центре

      КНДР предупредила США и Южную Корею о наступательных контрмерах

      В Днепропетровской области сообщили об ударе по складу ВСУ с ракетами ATACMS

      В России назвали невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

      Ракета ВСУ попала в жилой дом в Донецке

      Подполье сообщило об ударе по готовящемуся принять F-16 украинскому аэродрому

      13 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

      При пожаре в центре по уходу за детьми в Индии погибли семь новорожденных

      Российская гимнастка восхитила фанатов фото в купальнике

      Дачников предупредили об аресте в случае выращивания некоторых растений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше