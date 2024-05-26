Подполье сообщило об ударе по готовящемуся принять F-16 украинскому аэродрому

РИА Новости: по готовящемуся к приему F-16 аэродрому на Украине нанесли удар

По аэродрому в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, который украинские власти готовят к приему американских истребителей F-16, был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, на Староконстантиновском полигоне, в направлении которого также был нанесен удар, располагается западная военная техника. Там же иностранные инструкторы обучают мобилизованных граждан Украины обращению с ней. Другой удар пришелся на подстанцию, расположенную в городе Константинов, где была зафиксирована «очень мощная детонация». Населенный пункт после удара оказался обесточен, сообщил Лебедев.

Ранее в Днепропетровской области российские войска нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В подполье заявили, что на территории пораженного объекта могли находиться тактические ракеты ATACMS, переданные Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи.