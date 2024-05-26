ТАСС: Российская армия уничтожила склад ВСУ в торговом центре Харькова

В Харькове уничтожен склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

Один из собеседников агентства уточнил, что ВСУ использовали торговый центр «Эпицентр» в качестве склада и командного пункта. По объекту был нанесен ракетный удар.

Силовики указали, что украинское командование в очередной раз попыталось применить тактику «живого щита», прячась за гражданскими лицами.

ВСУ все чаще прикрываются мирными жителями

В середине мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев указал, что ВСУ намерены использовать жителей города как живой щит. По его словам, повторяется ситуация 2022 года, когда украинские военные формировали все огневые позиции непосредственно в жилых кварталах. Он добавил, что часть населения Харьковской области эвакуируют, потому как эти люди являются свидетелями преступлений режима Киева.

Схожий случай произошел в Чернигове. Политолог Сергей Марков обратил внимание, что там ВСУ переоборудовали гостиницу в самом центре города под командный пункт, который был уничтожен российским ударом. «В СМИ Украины много шума. Но уничтожена фактически казарма, — высказался эксперт. — Почти все раненые, которым оказывают помощь, — в камуфляже. В разбитом окне видны двухъярусные нары, которые бывают в казармах, а не в отелях».

В марте жительница Часова Яра рассказала, что солдаты ВСУ прячутся за спинами мирных граждан, используя их в качестве живого щита. По ее словам, украинские военные подъезжают к домам местных жителей и ведут огонь возле них.

ВСУ столкнулись с лавинообразной потерей территорий

Потери Украиной территорий приобрели лавинообразный характер, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, ВСУ оставляют позиции, несмотря на поставки западного вооружения и техники. Так, в Харьковской области российские войска взяли под контроль 49 населенных пунктов, из которых 36 находятся в Купянском районе, а 13 — в северной части региона. Если эта тенденция не изменится, ВСУ продолжат отступление, заключил политик.

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева объяснил, что генералы страны прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед президентом Владимиром Зеленским за провалы ВСУ. По его мнению, украинский лидер «заточен» на подобные версии происходящего. «Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» — задумался экс-чиновник. По словам бывшего министра, генералитет ВСУ вынужден регулярно обманывать Зеленского из-за страха потерять свои посты. Как следствие, обман пронизывает всю систему власти в стране.

На фоне высоких потерь в ВСУ украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации — они покидают территорию страны через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени. До этого киевский политолог Андрей Ермолаев сообщил о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.