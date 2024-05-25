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03:32, 25 мая 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли способ военных обмануть Зеленского

Экс-министр Рева: генералы оправдывают провалы перед Зеленским конспирологией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что генералы страны прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед президентом Владимиром Зеленским за провалы Вооруженных сил (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».

Рева раскрыли способ военных обмануть Зеленского и уточнил, что они оправдывают провалы ВСУ конспирологией. По его мнению, президент «заточен» на подобные версии происходящего. «Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» — задумался экс-чиновник.

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      Марина Совина
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