На Украине раскрыли способ военных обмануть Зеленского

Экс-министр Рева: генералы оправдывают провалы перед Зеленским конспирологией

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что генералы страны прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед президентом Владимиром Зеленским за провалы Вооруженных сил (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».

Рева раскрыли способ военных обмануть Зеленского и уточнил, что они оправдывают провалы ВСУ конспирологией. По его мнению, президент «заточен» на подобные версии происходящего. «Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» — задумался экс-чиновник.

