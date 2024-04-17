В России высказались об ударе по командному пункту ВСУ в черниговской гостинице

Политолог Марков: ВСУ использовали мирных жителей Чернигова как живой щит

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирных жителей Чернигова как живой щит. Об этом заявил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков в контексте российского удара по командному пункту ВСУ в этом городе.

Согласно заявлению эксперта, об этом говорит то, что ВСУ переоборудовали под командный пункт гостиницу в самом центре города. «В СМИ Украины много шума. Но уничтожена фактически казарма, под которую отдали отель в центре», — высказался Марков. Он добавил, что об этом говорят и снятые у черниговской гостиницы.

«Почти все раненые, которым оказывают помощь, — в камуфляже. В разбитом окне видны двухъярусные нары, которые бывают в казармах, а не в отелях», — написал в блоге политолог.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в день российского удара в гостинице проходило совещание руководства оперативного командования «Север» ВСУ с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, который с марта 2023 года занимает должность командующего группой войск на этом направлении.