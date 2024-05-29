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09:52, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Сайт СДЭК частично восстановил работу

Сайт службы доставки СДЭК частично восстановил работу после масштабного сбоя

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Сайт службы доставки СДЭК, работа которой была парализована в течение нескольких дней из-за масштабного сбоя, частично восстановил свои функции. Об этом говорится на официальном портале компании.

«Наш сайт снова работает, но пока частично», — говорится на портале СДЭК. В компании также добавили, что продолжают устранять оставшиеся проблемы и стараются как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций.

Ранее в СДЭК сообщили, что намерены возобновить выдачу посылок не позднее 29 мая. Кроме того, сбой у компании прокомментировал Роскомнадзор: в ведомстве заявили, что не получали от СДЭК уведомлений об утечке персональных данных.

СДЭК приостановила прием и выдачу посылок 26 мая. Компания пообещала, что пункты выдачи заработают 27 мая, однако этого не произошло. В организации уточнили, что столкнулись с техническим сбоем. Позднее хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за остановку работы сервиса. Злоумышленники указали, что использовали в атаке вирус-шифровальщик.

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      Маргарита Щигарева
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