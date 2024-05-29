Сообщение о сносе храма из-за антивоенной позиции священника не подтвердилось

Сайт неканонической Российской православной церкви (РосПЦ) пишет, что администрация Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае подала иск в суд с требованием снести Покровско-Тихоновский храм. В публикации также говорится, что обвинения в адрес Пивоварова — «смехотворные и безбожные, в духе большевицкого материализма и сатанизма».

Виктор Пивоваров — деятель неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции. В 2006 году вместе со сторонником митрополитом Антонием основал Российскую православную церковь (РосПЦ), она не имеет отношения к Русской православной церкви (РПЦ).

Храм, который администрация требует снести, построен на пожертвования и расположен на дачном участке священника. Власти указывают, что «вместо использования здания по назначению — для ИЖС, фактически оно является общественным местом, с большим количеством посетителей, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя безопасности Российской Федерации».

В марте суд оштрафовал Пивоварова по статье о дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Свою вину в совершении преступления священник признал.

Информация о том, что в Краснодарском крае чиновники хотят снести православный храм из-за антивоенной позиции его настоятеля, распространилась в СМИ. В частности, об этом написали «Коммерсантъ», «Юга.ру» и «Южный федеральный».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».