В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС в день приезда Блинкена

Оппозиция развернула флаг ЕАЭС в центре Кишинева в день приезда Блинкена

Молдавская оппозиция развернула флаг Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в центре Кишинева в день приезда госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает ТАСС.

Активисты пророссийского блока «Победа» растянули флаг ЕАЭС в честь годовщины подписания договора о создании организации. По их словам, необходимо показать жителям Молдавии альтернативы вступлению в Евросоюз.

«Мы хотим показать альтернативу тем интеграционным процессам, которые диктует Запад и правительство страны», — заявил член партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

Ранее Блинкен прибыл с официальным визитом в Молдавию. Глава Госдепартамента и другие представители ведомства проведут переговоры с членами молдавского правительства.