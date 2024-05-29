Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:55, 29 мая 2024Бывший СССР

В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС в день приезда Блинкена

Оппозиция развернула флаг ЕАЭС в центре Кишинева в день приезда Блинкена

Фото: Vadim Ghirda / Reuters

Молдавская оппозиция развернула флаг Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в центре Кишинева в день приезда госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает ТАСС.

Активисты пророссийского блока «Победа» растянули флаг ЕАЭС в честь годовщины подписания договора о создании организации. По их словам, необходимо показать жителям Молдавии альтернативы вступлению в Евросоюз.

«Мы хотим показать альтернативу тем интеграционным процессам, которые диктует Запад и правительство страны», — заявил член партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

Ранее Блинкен прибыл с официальным визитом в Молдавию. Глава Госдепартамента и другие представители ведомства проведут переговоры с членами молдавского правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      Мужчины рассказали о самых странных и неожиданных звонках от бывших девушек

      На Украине заметили российскую самоходную ванную

      В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС в день приезда Блинкена

      В школах одного российского города прошли гастрономические уроки

      Рубль подешевел к доллару, евро и юаню

      Российский военный получил три года условно за хранение наркотика

      Иран передал хуситам баллистическую ракету

      Назван способ быстро охладить руль и сиденья авто

      Курганы возрастом более четырех тысяч лет обнаружили в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше