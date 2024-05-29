Во Франции заявили о новой гонки вооружений в мире

Член парламента Франции Джолли заявил о начале гонки вооружений в космосе

Член парламента Франции Алексис Джолли заявил о начале в мире новой гонки вооружений, которая, по его словам, разворачивается в космосе. Об этом говорится в обращении депутата к министру Европы и иностранных дел Франции Стефану Сежурне. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Господин Алексис Джолли спрашивает господина министра Европы и иностранных дел [Франции Стефана Сежурне] о состоянии военно-космических разработок. После сообщений о том, что Россия разрабатывает космическое оружие, способное выводить из строя спутники, и после протестов США по поводу разработки такого оружия, европейские страны, похоже, находятся в стороне», — говорится в обращении, автор которого также выражает мнение, что Париж «отстает» в этом вопросе.

В связи с этим депутат спрашивает у правительства, каким образом оно оценивает положение Европы в свете «новой гонки вооружений». «Он (Джолли — прим. «Ленты.ру») хотел бы знать долгосрочные перспективы европейских держав с точки зрения суверенитета в космосе, а также в контексте этой новой гонки вооружений», — спросил парламентарий.

16 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Он предположил, что запуск состоялся 16 мая. По его словам, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Он пообещал, что Пентагон будет следить за российским аппаратом.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — объяснял Райдер.

В России обвинения отвергли. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не будет реагировать на «информационные вбросы» США о запуске противоспутникового аппарата.