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16:10, 30 мая 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело против чиновника за разрешение строить дом у газопровода

ФСБ задержала главу отдела архитектуры и градостроительства Чебаркуля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского муниципального района, выдавшего незаконное разрешение на строительство жилых домов вблизи газопровода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В настоящее время у задержанного проводятся обыски. Речь идет о Сергее Прохорове, уточняет 74.ru. Следственный комитет России на основании материалов ФСБ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее за собой причинение тяжких последствий»).

По данным спецслужбы, в августе 2014 года чиновник принял решение о выдаче разрешения на строительство жилого дома на земельном участке рядом с газопроводом высокого давления. В результате действий подозреваемого у возведенного объекта имелись нарушения по безопасности. Прохоров выдал частной компании разрешение на строительство коттеджей у отвода к газораспределительной станции села Кундравы.

28 мая сообщалось, что в Ростовской области сотрудники ФСБ раскрыли криминальную схему поборов с водителей фур, организованную высокопоставленным чиновником Ространснадзора по Южному федеральному округу (ЮФО).

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      Любовь Ширижик
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