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17:16, 30 мая 2024Моя страна

Хрупкая россиянка показала рабочий день на заводе и удивила пользователей сети

Россиянка показала рабочий день на заводе Нижнего Новгорода и восхитила зрителей

Жительница Нижнего Новгорода записала видеоролик, где рассказала о своей работе на заводе, и собрала более трех миллионов просмотров и ста тысяч лайков. Запись, быстро ставшую вирусной в сети, хрупкая девушка опубликовала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер по имени Дарья отметила, что уже шесть лет работает на Горьковском автомобильном заводе («ГАЗ»). Она подчеркнула, что изначально пришла на завод за компанию с подругой и собиралась проработать там месяц, однако ее «затянуло». По ее словам, ей не верят, когда она рассказывает о своей профессии. Чтобы развенчать сомнения подписчиков, девушка решила записать видео и показать, как проходит ее рабочий день в должности слесаря механосборочных работ.

Встает россиянка рано, чтобы успеть к 6:30 утра приехать в цех. Уже на заводе она завтракает, и в 7 утра приступает к работе: занимается сбором главного цилиндра тормоза и сцепления, а также устанавливает динамики.

«Работаю на конвейере. Собираем грузовые автомобили: "санитарки", скорые, МВД — все то, что вы каждый день видите на дорогах», — пояснила нижегородка.

Предвосхищая комментарии о своей прическе, блогер пояснила, что обязательно убирает длинные волосы во время работы, их она распустила лишь для видео.

Большинство интернет-пользователей восхитились работой россиянки и выразили ей свое уважение. «Вы крутая!», «Спасибо за ваш труд!», «У меня шок, когда девушка такое умеет, вызывает восхищение», «Искреннее уважение. На таких, как вы, мир держится», «Вы пример для подражания!», «Я мужчина и восхищаюсь вами. У меня бы сил не хватило работать, как вы», — написали они. Однако другие выразили сомнение, что хрупкая девушка трудится на конвейере: «Где она и где завод?» — возразил один из юзеров соцсети.

Ранее сообщалось, что жительница Костромы родила сразу четверых малышей — двух девочек и двух мальчиков — и удивила врачей.

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      Варвара Кошечкина
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