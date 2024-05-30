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03:45, 30 мая 2024Мир

Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием России

Лавров: конференция с Россией и Украиной могла бы стать продолжением усилий КНР
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские власти считают идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы и Киева возможным продолжением усилий КНР по созданию условий для решения этого конфликта. «Разделяем позицию о том, что, прежде всего, необходимо устранить его первопричины, обеспечить законные интересы всех сторон с последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности», — отметил глава ведомства.

Лавров добавил, что Россия высоко оценивает конструктивную линию Китая в контексте украинского кризиса.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Он уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.

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      Марина Совина
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