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23:59, 28 мая 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал передать России наработки по «формуле мира»

Зеленский заявил, что передаст России наработки после саммита в Швейцарии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, пишет РИА Новости.

Политик уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью. «Три пункта мы должны разработать по деталям, а потом передать российским представителям», — объяснил Зеленский.

В зависимости от действий РФ, Киев будет «переходить к другим пунктам, и если три заработают, то и остальные заработают», заключил глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах, которые проходят подготовку для управления американскими истребителями F-16. Так, пресс-служба украинского лидера опубликовала видео со встречи Зеленского с летчиками, при этом их лица не скрыты.

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      Маргарита Пименова
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